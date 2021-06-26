إدارة لابورتا تُخمد أزمة لاعب برشلونة الجديد

إدارة برشلونة تطمئن ممثلي لاعب برشلونة الجديد على استمراريته مع الفريق ووجوده ضمن خطط الهولندي رونالد كومان الموسم المقبل.

طمأنت إدارة برشلونة الإسباني ممثلي لاعبهم البرازيلي إيمرسون رويال بأن اللاعب سيستمر معهم في صفوف الفريق وبأنه لن يكون ضمن أي صفقات انتقالية.

وعاد الظهير الأيمن البرازيلي إلى صفوف برشلونة قادمًا من ريال بيتيس الذي قضى في صفوفه موسمين.

وانتقل إيمرسون، 22 سنة، إلى برشلونة مقابل ما يقرب من 9 ملايين يورو وهو الصفقة الوحيدة من صفقات برشلونة الأربعة التي انتقل بمبلغ مالي في حين انتقل "سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي" بعقود انتقال حرة.

ولعب إيمرسون 34 مباراة من مباريات الدوري الإسباني الموسم الماضي مع بيتيس.

كيف طمأنت إدارة برشلونة ممثلي إيمرسون؟

عقد ممثلو إيمرسون جلسة قبل 3 أسابيع مع إدارة برشلونة لبحث إمكانية تمديد عقده مع الفريق من 3 سنوات إلى خمسة سنوات.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو لكتالونية فإن ممثلي اللاعب يخافون من أن يكون لاعبهم ضمن صفقة تبادلية أو أن يخرج معارًا من برشلونة لكن إدارة برشلونة طمأنتهم بأن اللاعب ضمن خطط النادي في الموسم المقبل ولن يكون ضمن أي صفقات تبادلية أو إعارة لنادي آخر.

وسينضم إيمرسون إلى برشلونة في الفترة التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل بعد 3 أسابيع عقب عطلة قصيرة عقب نهاية كوبا أمريكا التي يشارك فيها مع منتخب بلاده.

لماذا يقلق ممثلو إيمرسون؟

ظهر اسم إيمرسون في الآونة الأخيرة هدفًا لإنتر بطل الدوري الإيطالي الذي يرغب في تأمين مركز الظهير الأيمن في حال رحل المغربي أشرف حكيمي عن بطل الدوري الإيطالي إلى باريس سان جيرمان المهتم بضمه.

كما ظهرت اخبار عن إمكانية دخول إيمرسون في صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي لاستقدام جواو كانسيلو إلى النادي الكتالوني.

لكن رد إدارة برشلونة كان حاسمًا بأن إيمرسون لن يرحل بل سيكون جزءًا من خطط المدرب الهولندي رونالد كومان مع برشلونة الموسم المقبل.

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