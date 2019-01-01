إدارة تشيلسي ترفض هيجواين وتعرض 50 مليون لضم ويلسون

مهاجم بورنموث يبدو الأقرب لقيادة هجوم تشيلسي لما تبقى من الموسم الحالي مع رحيل محتمل لألفارو موراتا

يسعى ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، لتدعيم خط هجوم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في أقرب وقت ممكن.

هجوم تشيلسي يعاني بشدة في الفترة الأخيرة، لهبوط مستوى الإسباني ألفارو موراتا وسط شائعات رحيله.

وكذلك عدم اعتماد ساري على الفرنسي أوليفييه جيرو، يؤكد رغبة الإيطالي في ضم مهاجم جديد.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس المعار لميلان هو هدف ساري الأول.

ومع ذلك تواجه الصفقة العديد من الصعوبات، لتمسك ميلان بخدمات اللاعب المعار لصفوفه حتى نهاية الموسم.

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(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

أحد أهم الأسباب التي قد تعيق الصفقة، هي عدم اقتناع مارينا جرانوفسكايا المديرة التنفيذية لتشيلسي، بأن هيجواين هو كلمة السر لحل أزمة الفريق.

وهو ما قد يدفع ساري لهدف آخر وهو الإنجليزي كالوم ويلسون لاعب بورنموث، الذي سيكلف البلوز 50 مليون جنيه إسترليني.

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ويمتلك ويلسون سجلاً مميزاً مع فريقه هذا الموسم، وانضم مؤخراً للمنتخب الإنجليزي تحت قيادة جاريث ساوثجيت مدرب الأسود الثلاثة.

ومن المتوقع أن يٌسفر قدوم ويلسون لتشيلسي، عن رحيل ألفارو موراتا وسط مفاوضات لعودته لإسبانيا من بوابة إشبيليه.