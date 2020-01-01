إدارة الوحدة السعودي تُقيم اللاعبين الأجانب من أجل الآسيوية

الرباعي الأجنبي لديهم الرغبة في الاستمرارية

تعمل إدارة نادي الوحدة السعودي حاليًا على مراجعة قائمة الفريق خلال الفترة المُقبلة بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري، من أجل تصحيح الأخطاء.

وكشفت تقارير أن الإدارة تستهدف تجهيز مراجعة فنية شاملة للمرحلة الماضية، والمستقبلية من أجل المساهمة في مواصلة الفريق الكروي على المنافسة على المراكز الأمامية.

الوحدة يتواجد حاليًا في المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 39 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.

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التقارير المُقربة من الوحدة قالت أن الإدارة تستهدف استمرار الرباعي الذين يمثلون القيمة الأساسية للفريق للمواسم القادمة؛ ومنهم أنسلمو دي مورايس وهداف الفريق نيكاتي وقلبي الدفاع بوتيا وشافيز.

وأكدت التقارير أن الرباعي الأجنبي لديهم الرغبة في الاستمرارية، خصوصاً في حالة تحقيق حلم التأهل للمشاركة في «الآسيوية».

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المُقبلة حسم مصير اللاعبين الأجانب بالفريق بقرار من المدير الفني الأورجوياني دانيال كارينيو.