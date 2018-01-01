إدارة الوحدات تتجه لفسخ عقد البرازيلي كارلوس

البرازيلي يلحق بالثنائي المصري والسلامة، لا مكان لهم بالوحدات

كتبت - آية العاروري

قررت إدارة نادي الوحدات الأردني فسخ عقد المحترف البرازيلي كارلوس، وذلك بناءً على طلب المدير الفني التونسي قيس اليعقوبي.

كارلوس لم يقدم أي شيء يشفع له للبقاء مع الكتيبة الخضراء خلال مرحلة الذهاب.

وسبق للوحدات فسخ عقد محترفيه هادي المصري وورد السلامة أيضًا بتنسيب من المدير الفني الطامح لبناء فريق من عنصر الشباب وتزويده بمحترفين على سوية عالية قادرة على تعويض النقص، خاصة بأن الفريق يعاني من عقم هجومي بحت.

ويفتقد الفريق الأردني لقلب دفاع وظهير أيسر يعوض الفراغ الذي تركه السوري فهد اليوسف المحترف في صفوف نادي السيلية القطري.

علاوة على ذلك يحتل الوحدات المركز الرابع بسلم الترتيب في الدوري الأردني برصيد 22 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجزيرة المتصدر.