إدارة النصر تُحذر عبدالرزاق حمد الله من تكرار سيناريو أمريكا

كان اللاعب نور الدين أمرابط زميل حمد الله قاد غادر أمس إلى هولندا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن طلب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الإدارة النصراوية السفر إلى المغرب بالفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي حاليًا.

وقالت التقارير أن إدارة العالمي تتخوف من حدوث أزمة كما حدثت من قبل، حينما تأخر اللاعب عن العودة إلى الرياض وغاب عن الفريق.

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وبحسب صحيفة "المواطن" فأن الإدارة حذرت اللاعب من التأخر في العودة إلى السعودية مثلما فعل من قبل؛ حيث تأخر في العودة من أمريكا لتدريبات النصر.

وكان شهر مارس قد شهد أزمة بين اللاعب والمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي قرر حينها استبعاده من مباراة النصر والفيصلي في الجولة الـ21 ببطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بخسارة النصر بنتيجة 3/ 2.

وكان اللاعب نور الدين أمرابط زميل حمد الله قاد غادر أمس إلى هولندا من أجل الاطمئنان على أسرته، ووافقت إدارة العالمي على طلبه.

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يُذكر أن وزارة الرياضة قد قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة، وأعلنت بعد ذلك عن تعليق تدريبات الأندية مؤقتًا؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.