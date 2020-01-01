إدارة الشباب ترفض تجديد عقد أفضل حارس مرمى بالدوري السعودي

موسم فاروق بن مصطفى مع الليوث سيكون الأخير للحارس مع النادي العاصمي

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي الشباب السعودي استقرار إدارة النادي برئاسة خالد البلطان على عدم تجديد عقد الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن موسم فاروق بن مصطفى مع الليوث سيكون الأخير للحارس مع النادي العاصمي.

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الصحيفة أضاف أن الحارس التونسي، لا يُمانع تجديد عقده مع الفريق في حال تم الاتفاق على تجديد عقده لموسم رياضي آخر.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الشباب ترغب في استغلال مكان الحارس لقيد لاعب أجنبي بدلاً منه، وذلك في حال التعاقد مع حارس محلي ميز.

التقارير نفسها أكدت سعي إدارة النادي بشكل جدّي لشراء المتبقي من عقد الحارس عبد الله العويشير لكسب خدماته لسنوات قادمة عوضاً عن التونسي بن مصطفى.

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يذكر أن الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى حصل في الموسم الماضي على جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي للمحترفين لعام 2018 - 2019.