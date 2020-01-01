إدارة الاتحاد تقترب من تمديد فترة إيقاف النشاط الرياضي

يبدو أن الأمور في نادي اتحاد جدة السعودي تتجه نحو تمديد تعليق تدريبات الفريق الأول بالنادي لعدة أيام أخرى بعدما أقرت ذلك لمدة ثلاثة أيام للفريق الأول.

ومن المتوقع أن يأتي هذا القرار تماشياً مع تعليق وزارة الرياضة جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكان انمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد قد أكد في تصريحات صحفية له على أن قرار تعليق التدريبات ثلاثة أيام فقط يأتي بطلب من المدير الفني فابيو كاريلي.

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ومن المنتظر أن يخضع الوضع لتقييم من عودة إلى التدريبات أو تعليق لفترة أطول بناء على التوجيهات التي ستصدرها وزارة الرياضة بشأن موعد استئناف المنافسات الرياضية.

يُذكر أن الاتحاد كان قد أوقف استعداداته التي كان يجريها تأهباً لمواجهة الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال منذ الأحد الماضي.

وتعد البطولة العربية طوق النجاة الأخير للفريق الاتحادي لإنقاذ موسمه والخروج بلقب، بعد أن ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، كما خرج من حسابات المنافسة على لقب الدوري.