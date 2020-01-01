إدارة الاتحاد ترصد مكافآت للاعبين لتخطي أولمبيك آسفي المغربي

كانت مباراة الذهاب بمدينة جدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

رصدت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة انمار الحائلي مكافأة خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مباراة أولمبيك آسفي التي تُقام اليوم ضمن مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية.

وقالت تقارير أن إدارة العميد تتمسك بأمل التأهل وتخطى عقبة الفريق المغربي ومواصلة المشوار في البطولة العربية، من أجل المنافسة على لقب خلال الموسم الحالي.

وتختتم مساء اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، باللقاء الذي يجمع بين فريقي أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي، في جولة الإياب على ملعب المسيرة الخضراء.

المزيد من الفرق

وكانت مباراة الذهاب بمدينة جدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تمنح آسفي أفضلية نسبية خلال لقاء العودة.

ويحتاج الفريق المغربي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، بينما يسعى الاتحاد للانتصار أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، لضمان العبور إلى الدور نصف النهائي.

أبرز المشاهير الذين يشجعون الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد

وينتظر فريق الشباب السعودي الفائز من تلك المباراة في المربع الذهبي، بعد تخطيه عقبة الشرطة العراقي في ربع النهائي بالفوز 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.