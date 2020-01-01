إحباط في برشلونة بعد تجديد عقد مارتينيز

مارتينيز كان مرشحًا للانضمام إلى برشلونة

أعلن منتخب بلجيكا تجديد عقد المدرب روبيرتو مارتينيز لما بعد كأس العالم في قطر 2022.

مارتينيز كان أحد المرشحين لتدريب برشلونة حينما أُقيل إرنستو فالفيردي في يناير الماضي، ولكن المدرب الكتالوني رفض ترك منتخب بلجيكا.

عقد مارتينيز القديم كان ينتهي عقب بطولة أمم أوروبا المقبلة والتي تأجلت حتى 2021 بسبب جائحة كورونا.

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وذكر الاتحاد البلجيكي في بيان رسمي تمديد عقد المدرب لما بعد نهاية مونديال قطر بعد أن أظهر قدرات جيدة في نسخة كأس العالم الأخيرة وكذلك في يورو 2016.

وكشف البيان أنّ الهدف من بقاء المدرب الكتالوني هو تطوير الكرة البلجيكية بصورة عامة وليس فقط قيادة منتخب الشياطين الحمر لحصد الألقاب.

وبتجديد عقده، فإن مارتينيز لم يعد خيارًا متاحًا لتدريب برشلونة حال تقرر رحيل المدرب كيكي سيتين بنهاية الموسم الجاري.

وحققت بلجيكا مع مارتينيز المركز الثالث في كأس العالم بروسيا عام 2018، كما ضمن التواجد في يورو 2020 بعد الفوز في أول 10 مباريات بالتصفيات.

ونتيجة لذلك، يتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهري للمنتخبات.