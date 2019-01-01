إبراهيم حسن يوضح سبب إنهاء إعارة باسم مرسي

الزمالك يواجه سموحة في الدوري المصري الأربعاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة السكندري إيقاف باسم مرسي مهاجم الفريق المعار من الزمالك وإنهاء إعارته عقب لقاء الغد.

ويواجه الزمالك نظيره سموحة، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

وكان باسم مرسي قد دخل في مشادة مع أحد أعضاء الجهاز الفني لسموحة عقبل لقاء دجلة الأخير، مما عرضه للإيقاف وقرار إبراهيم حسن بإنهاء إعارته.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية: "أبلغنا إدارة نادي سموحة باستبعاد باسم مرسي من الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "إدارة سموحة ستنهي استعارة باسم مرسي من الزمالك، عقب لقاء الزمالك المقرر له الأربعاء، ولم نهاجم الزمالك في جلستنا مع اللاعبين".

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على سموحة، غدًا الأربعاء، للحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز، الذي يحتلها برصيد 54 نقطة.