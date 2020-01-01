إبراهيم القاسم يكشف حقيقة منح الهلال لقب الدوري السعودي

كانت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في المملكة خوفًا من تفشي فيروس كورونا

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إمكانية منح الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2019\2020.

وكانت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في المملكة خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.

ونفى القاسم أن يكون قد يتم حسم الأمر لصالح الهلال في حال إلغاء الدوري كونه المتصدر لجدول ترتيب الدوري في التوقيت الحالي بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

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وفي تصريحاته لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة “أون تايم” المصرية عن هل من الممكن أن يتم منح الهلال لقب الدوري في حال الإلغاء قال : "الحديث عن هذا السيناريو مُبكر جدًا ولا يوجد أي خيارات مطروحة على طاولة الاتحاد في الوقت الحالي بشأن هذا الأمر".

وواصل القاسم تصريحاته : "السيناريوهات المطروحة الآن تتحدث عن إقامة الدوري واستكمال مسابقات كرة القدم على جميع مستوياتها، فالحديث مبكر جدا عن نظام التتويج، والحديث الآن عن استكمال الدوري فقط".

يُذكر أن حالة جدل كبيرة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير المسابقة المحلية سواء بتتويج الهلال أو النصر حامل اللقب.