إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

مهاجم ميلان ينضم لقائمة طويلة من اللاعبين

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، تعافيه من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة التحليل سلبية.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي الخميس قبل الماضي، عن إصابة مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في المنزل.

وخضع إبراهيموفيتش للفحوصات 3 مرات وفي كل مرة تأتي النتيجة إيجابية، مما أثار القلق بسبب طول الفترة التي ظل خلالها الفيروس في جسده.

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المهاجم المخضرم كان يستعد للظهور مع ميلان، في مواجهة بودو جليمت النرويجي، مساء يوم إصابته، في المرحلة التمهيدية للدوري الأوروبي، ولكن الإصابة أجبرته على الدخول في حجر صحي.

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وقال ميلان في بيانه الرسمي عن إصابة اللاعب:"تبين ظهور عينة إيجابية لزلاتان، بعد القيام بالجولة الثانية من المسحة الطبية، اللاعب تم نقله للمنزل على الفور من أجل الخضوع للحجر الصحي".

وأضاف:"تم اختبار جميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين وجاءت النتيجة سلبية".

ويصبح بذلك زلاتان هو اللاعب الثاني في ميلان الذي يصاب بالوباء، بعد زميله البرازيلي ليو دوراتي.

ويمثل غياب إبراهيموفيتش عن ميلان ضربة قوية للفريق، بسبب الحالة الفنية المميزة التي يعيشها السويدي منذ عودته لسان سيرو.

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وأعلن إبراهيموفيتش أنّه تلقى رسالة من الجهات الطبية تفيد بقدرته على مغادرة الحجر الصحي بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

Sei guarito!



Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020

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وغاب اللاعب السويدي المخضرم عن مباراة ميلان في الدوري الأوروبي، بالإضافة لمواجهتي كروتوني وسبيزيا في الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي.