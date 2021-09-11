"أي مجد الذي تتحدثون عنه؟ عربيًا وآسيويًا .. النصر لا تاريخ له"

تصريح مثير عن الفريق السعودي

لم يُعجب الصحفي الرياضي عبد المحسن الجحلان بحديث سعود الصرامي عن أمجاد النصر العربية والآسيوية، وسأله باندهاش "أي مجد الذي تتحدث عنه؟"، مشيرًا إلى عدم تحقيق الفريق أي إنجازات كبيرة على الصعيدين.

النصر يستعد لمواجهة تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء القادم، فيما سيلتقي الهلال مع الاستقلال في اليوم السابق.

ماذا قال سعود الصرامي عن النصر واستفز الجحلان؟

المتحدث السابق باسم النصر أكد أن كثرة الحديث عن مباراة الفريق أمام تراكتور على حساب بقية المباريات يعود لكاريزما النصر وقوته الإعلامية والجماهيرية وحاجة الجميع من إعلاميين وبرامج للحديث عنه لضمان تحقيق مشاهدات ضخمة.

مضيفًا "الحديث عن مباراة النصر وتراكتور أكثر من غيرها من المباريات يعود لكاريزما النادي ولوجود مساحة متاحة لكل من يريد الحديث عنه، كل من يبحث عن المتابعة والشهرة وعدد المشاهدات الكبير يتحدث عن النصر وقضاياه ويُهمل حتى الحديث عن أمور ناديه الذي يُشجعه، وذلك إما لعدم وجود اهتمام بناديه أو لعدم امتلاكهم الجرأة للحديث عنها"

سعود الصرامي : أتمنى التوفيق لنادي النصر أمام تراكتور والهلال أمام الاستقلال والصعود لدور الـ8

الحصاد الرياضي ... @L9arami pic.twitter.com/2auNE8Yz33 — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 10, 2021

أتم "النصر لا يصنع البطولات لناديه فقط، بل يصنع كذلك الشهرة للإعلاميين بالحديث عنه، العديد من البرامج الرياضية واجهت انخفاضًا كبيرًا في عدد المشاهدات حين يغيب خلالها الحديث عن النصر وقضاياه، نحن نتحدث عن نادٍ شخصيته طاغية في الوسط الرياضي والعربي".

ماذا قال الجحلان ردًا على الصرامي؟

الجحلان رد بقوة وصرامة على حديث الصرامي عن شخصية النصر الطاغية وأمجاده العربية والقارية، مشيرًا إلى أن الفريق غائب عن آسيا منذ 20 عامًا تقريبًا، ولم يُحقق سوى لقبين على الصعيد القاري.

مضيفًا "تتحدثون عن أشياء أندهش من الحديث عنها، أمجاد النصر وسمعته الآسيوية والعربية، النصر لا تاريخ له عربيًا وآسيويًا، لم يسبق أن حقق النادي أي لقب عربي وقاريًا لم يُحقق سوى كأس الكؤوس والسوبر وغائب منذ 20 عامًا تقريبًا".

عبدالمحسن الجحلان : أستغرب من حديث سعود الصرامي عن سمعة النصر عربياً وأسيوياً الذي لم يحققها من قبل.

الحصاد الرياضي ... @AAljahlan pic.twitter.com/A7J38RWUiT — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 10, 2021

تابع "النصر بدأ ينتعش ويظهر في 2019، وأفضل إنجاز له كان الوصول لنصف النهائي وقد خرج أمام فريق ناقص من العديد من لاعبيه، الشاهد أن النصر لا تاريخ له في آسيا لنتحدث عنه، هناك أندية حققت 4 بطولات، لها أمجاد في آسيا، زعيم آسيا الذي يمتلك 7 بطولات في القارة".

وأتم الجحلان بالإشادة بتاريخ الهلال الآسيوي والعربي والإشارة إلى أنه فوزه بالبطولات يحظى بتغطية إعلامية كبيرة ويُحقق شعبية هائلة.

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