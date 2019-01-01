أيو يسجل من أول لمسة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد

أول لمسة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد تنتج هدفًا لكريستيال بالاس..

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نجح جوردان أيو في تسجيل الهدف الأول لكريستال بالاس في شباك مانشستر يونايتد من أول لمسة لفريقه داخل منقطة جزاء الشياطين الحمر.

ونجح كريستال بالاس في إنهاء شوط المباراة الأول أمام مانشستر يونايتد متقدمًا بهدف للا شيء على مسرح الأحلام أولد ترافورد.

وقبل الهدف استخوذ كريستال بالاس على الكرة بنسبة 22% فقط، حيث امتلك مانشستر يونايتد زمام الأمور طيلة فترة ما قبل الهدف.

وبعد مرور 32 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول، اقتحم كريستال بالاس منطقة جزاء مانشستر يونايتد لأول مرة منذ بداية المباراة.

وكان بطل هذا الاقتحام هو المهاجم الدولي الغاني جوردان أيو، والذي لم يتردد في تسجيل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد ليعلن تقدم فريقه.

لامبارد: أخيرًا جلبنا النقاط الثلاثة.. تامي: اليوم حققت حلمي

وتعد هذه المرة هي المرة الأولى التي يفتتح فيها كريستال بالاس التسجيل في شباك الشياطين الحمر على مسرح الأحلام منذ عام 1979، وحينها انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق فوزًا أمام تشيلسي في المباراة الأولى، وتعادلًا أمام وولفرهامبتون في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.