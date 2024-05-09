حقق ما فشل به محمد صلاح .. إنجاز تاريخي لأيوب الكعبي في ليلة عبور أولمبياكوس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الأسد المغربي يكتب التاريخ..

حقق نادي أولمبياكوس اليوناني، إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على أستون فيلا، في نصف النهائي، في ليلة تألق النجم المغربي أيوب الكعبي، ليصل الفريق اليوناني إلى أول نهائي بطولة أوروبية في تاريخه.

ونجح الفريق اليوناني، في الفوز على أستون فيلا بستة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وتمكن النجم المغربي من تسجيل خمسة أهداف من الستة.

وانفرد الكعبي صاحب الـ30 عامًا، بصدارة هدافي الدوري الأوروبي، بعد وصوله إلى 10 أهداف هذا الموسم، وأصبح أول لاعب عربي يسجل خمسة أهداف في دور إقصائي واحد بالمسابقات الأوروبية متفوقًا على نجوم عرب كُثر على رأسهم المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي.

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لكنه تساوى مع صلاح، فأصبح أسد الأطلس ثاني لاعب عربي يسجل 10 أهداف، في موسم واحد بمسابقة أوروبية بعد الفرعون المصري الذي فعلها في موسم 2017-2018 بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن أولمبياكوس، سيواجه فريق فيورنتينا، الإيطالي في نهائي البطولة يوم الأربعاء 19 مايو الحالي.