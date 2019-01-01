أيمن أشرف: سنلعب بكل جدية أمام الزمالك ولن نتهاون

الأهلي على موعد مع الزمالك في ختام مباريات الدوري المصري مساء الأحد القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، أن فريقه لن يتهاون أمام الزمالك، وسيخوض اللقاء بكل جدية، بالرغم من حسم لقب الدوري، نظراً لحساسية اللقاء.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، مساء الأحد القادم في الجولة الأخيرة من الدوري، والتي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للطرفين، إذ حقق المارد الأحمر بطولة الدوري، وضمنت القلعة البيضاء وصافة الترتيب.

وقال أشرف في تصريحات تلفزيونية: "أبارك لمجلس الإدارة وجمهور الأهلي، على تحقيق بطولة الدوري، لقد كانت بطولة طويلة وصعبة وبها العديد من الظروف الصعبة".

وتابع: "في أول المشوار كنا بعيدين عن المقدمة بسبب كثرة المؤجلات، ولكن لا يوجد مستحيل في الأهلي، لقد قاتلنا لإسعاد الجماهير، بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا".

وتطرق مدافع الأهلي، إلى الحديث عن مباراة القمة القادمة وقال: "مباراة الزمالك دائماً ما يكون لها طابع خاص، تبقى دائماً خارج التوقعات، وبالرغم من حسم الدوري لن نتهاون، لأننا نريد تحقيق الفوز في كل المباريات".