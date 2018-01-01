لاعب بايرن السابق يعرض حمضه النووي للبيع في السويد

خطوة غريبة وفريدة من نوعها للسويدي المعتزل الذي سبق وأن لعب لبايرن ميونيخ

قرر نادي أيك سولنا السويدي، بتخصيص هدية غريبة وجديدة من نوعها لجماهيره خلال فترة أعياد الميلاد هذا العام.

النادي قرر أن يعرض جزء من الحمض النووي الخاص بلاعبه نايلز إيريك جوهانسون، في ظاهرة غير مسبوقة للاعب بايرن ميونيخ السابق.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن رغبة المسؤولين في النادي، بوجود العديد من الشباب الصغار في السويد القادرين على اللعب بالفرق الأوروبية الكبرى.

ويبلغ سعر جزء الحمض النووي "DNA" لجوهانسون مبلغ 340 يورو من أجل الاستفادة به.

📍 أبو ظبي



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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن صاحب الـ38 عاماً اعتزل كرة القدم في فبراير الماضي بسبب مشكلة في القلب.

وأوضحت أن الجزء المحفوظ من الحمض النووي يمكنه الاستمرار لمدة 500 سنة قادمة.

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ومن جانبه قال اللاعب:" الحمض ثابت بنسبة 99% تم إزالة جزء بسيط منه لمنع سوء الاستخدام".

وانتقل جوهانسون من أيك سولنا إلى فريق الشباب ببايرن ميونيخ في 1997، وتدرج حتى وصل للفريق الأول للبافاري، قبل أن يرحل عنه عام 2000.