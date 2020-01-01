أوين: الصحافة تظلم بيل ولم أتوقع أن يصبح زيدان مدربًا

جاريث بيل مظلوم والانتقال من ليفربول إلى ريال مدريد كان صعبًا.. مايكل أوين يتحدث عن بعض الأشياء

تحدث النجم الإنجليزي واللاعب السابق لليفربول وريال مدريد حول زين الدين زيدان وجاريث بيل وديفيد بيكهام ومسيرته بين الريدز والفريق الملكي..

وكان أوين قد تحدث في مقابلة صحفية حول الكثير من التفاصيل ولكن الأهم منها كان دفاعه عن جاريث بيل وذكرياته مع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان.

وحول ذلك، قال أوين إنه لا يفهم كيف تعامل الصحافة جاريث بيل ولا يجد مبررًا لما يحدث معه من قبل الصحافة الإسبانية، مؤكدًا أنه يشعر بالشفقة كلما يرى ما يتعرض له النجم الويلزي"

المزيد من الفرق

وأضاف: "حين تنظر إلى سنوات جاريث بيل مع الفريق الملكي يبدو أنه ساهم بشكل كبير في نجاحات ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، وأنا متأكد من أن مشجعي الفريق الملكي سيعرفون كيف يقدرونه"

وواصل دفاعه عن بيل حيث قال: "إن سجلات النجم الويلزي خلال فترة وجوده في مدريد مثيرة للإعجاب، إن الفوز بأربع بطولات في دوري أبطال أوروبا في مسيرتك يعد إنجازًا مذهلًا، وأن يحدث ذلك في فريق واحد يجعله أكثر صعوبة"

وتابع: "لقد زاملت زين الدين زيدان وحين كنت لاعبًا في ريال مدريد جمعتنا علاقة قوية، لم أتوقع حين كان لاعبًا أن أرى زيدان كمدرب ولم أكن أتوقع أنه سيفكر في ذلك، ولكنه فعلها ونجح"

وأردف: "انتقالي إلى ريال مدريد كان قرارًا صعبًا، حين وصلني عرض الفريق الملكي كان لدي عقد لسنة واحدة فقط مع ليفربول، وكان العرض من خلال نفس الوكيل الذي انتقل من خلاله بيكهام إلى الفريق الملكي"

وأكمل: "لقد دخلت في صراع نفسي حول عرض من أحد أكبر الأندية على مستوى العالم، وفريق طفولتي الذي أنتمي إليه، احتجت للكثير من الوقت حتى أتخذ القرار النهائي"

وأكد: "لقد تحدث معي بيكهام بشكل إيجابي عن ريال مدريد والأجواء داخل النادي بشكل حمسني للانضمام إلى الفريق وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن إنجلترا"

الليجا تنصف برشلونة؟ ريال مدريد لا يرتاح في جدول المباريات

يذكر أن مايكل أوين قد اعتزل في سن 33 عامًا بسبب الإصابات، لذلك قدم العديد من النصائح للاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية من أجل تجنب الاعتزال المبكر.