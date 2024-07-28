"اصمت" .. نجم آرسنال يرد بطريقته على أساليب أونانا الغريبة في ركلات الجزاء!

تصرفات غريبة من الكاميروني

جذب الكاميروني أندري أونانا الأنظار بتصرفاته الغريبة في ودية آرسنال ومانشستر يونايتد فجر الأحد بالولايات المتحدة ضمن الجولة التحضيرية للناديين للموسم الجديد.

يونايتد انتصر بركلات الترجيح على آرسنال 4-3 بعد الاتفاق على لعبها بغض النظر عن المباراة نفسها التي انتهت بفوز آرسنال 2-1 بفضل هدفي جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي مقابل هدف مبكر لراسموس هويلند.

أونانا كعادته كان حديث المباراة، أولاً بتصدياته أثناء اللقاء، ثم بتصرفاته الغريبة في ركلات الترجيح، وأبرزها مع المدافع البرازيلي جابرييل، إذ طلب منه التسديد على يساره، ليفعل لاعب آرسنال ذلك ويذهب للاعب يونايتد ويطالبه بالصمت، قبل أن يتدخل الحكم لمنع الوضع من التطور.

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ألاعيب الحارس الكاميروني نجحت في تحقيق المراد عقب أن تصدى لتسديدة كاي هافيرتس، وفي النهاية سجل جادون سانشو العائد من جديد لصفوف يونايتد عقب إعارة في دورتموند، ليحسم ركلات الجزاء لمانشستر.

الأنباء السلبية من اللقاء كانت من نصيب المدرب إريك تين هاج عقب إصابة الثنائي راسموس هويلوند والصفقة الجديدة ليني يورو بالشوط الأول وخروجهما من الملعب بشكل مبكر، بانتظار الفحوصات الطبية لتبين طبيعة الإصابة.