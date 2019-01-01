باريس سان جيرمان

أومتيتي يدخل قائمة أولويات إدارة باريس سان جيرمان

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Getty Images
اللاعب قد يكون أداة في مفاوضات عودة نيمار إلى ملعب كامب نو
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيعمل خلال فترة الانتقالات الحالية على التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة الفريق الباريسي، وضعت أومتيتي ضمن قائمة أولوياتها هذا الصيف، ليتفوق على زميليه فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي.

ومن المتوقع أن يكون أحد هؤلاء اللاعبون، وسيلة ضغط في مفاوضات عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة، والتي يتزايد فرص حدوثتها قريباً.

بالرغم من غياب اللاعب الفرنسي الدولي، عن برشلونة خمسة أشهر الموسم الماضي بسبب إصابة الركبة، إلا أن إدارة باريس تعتبره واحد من أفضل المدافعين في العالم.

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وفقد صاحب الـ 25 عاماً، مكانه الأساسي في تشكيل الفريق الكتالوني عقب العودة من الإصابة إذ شارك بدلاً من زميله كليمنت لينجليت.

الجدير بالذكر أن أومتيتي لعب 14 مباراة، مع برشلونة في بطولة الدوري الموسم الماضي، صنع خلالها هدفاً وحيداً ولم يسجل أي أهداف.

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