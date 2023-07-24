لأول مرة .. كشف حقيقة منع انتقال فابينيو إلى الاتحاد بسبب "كلابه"

بعد ساعات من الجدل في الاتحاد.. مصادر مقربة من فابينيو تكشف حقيقة أزمة كلابه!

كشفت مصادر مقربة من النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان نادي ليفربول الإنجليزي، حقيقة "تعطل" انتقال اللاعب إلى فريق الاتحاد السعودي؛ بسبب "كلابه".

أنباء ترددت في الساعات القليلة الماضية؛ عن تعثر انتقال فابينيو إلى الاتحاد؛ بسبب رفض السلطات السعودية، إدخال كلابه الـ"بيتبول"، باعتبار أنها نوعية محظورة في المملكة، لعدوانيتها الشديدة.

لكن.. المصادر المقربة من النجم البرازيلي نفت في تصريحات لصحيفة "globo" البرازيلية، هذه الأنباء تمامًا، مؤكدة عن أن كلاب اللاعب، لن تقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وأوضحت أن الاتحاد، توصل إلى اتفاق مع ليفربول واللاعب؛ إلا أن بعض الإجراءات البيروقراطية، تمنع إتمام الصفقة بشكل رسمي، حتى الآن.

جدير بالذكر أن فابينيو البالغ من العمر 29 سنة، يلعب في صفوف العملاق الإنجليزي، منذ صيف 2018، عندما انضم إليه قادمًا من موناكو الفرنسي؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت في 219 مباراة رسمية، مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 10 آخرين.

