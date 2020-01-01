أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

أعلن أحمد فتحي رحيله عن الأهلي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع إدارة النادي

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، على أزمة رحيل اللاعب أحمد فتحي عن صفوف نادي الأهلي، ورفض تجديد التعاقد معه.

وأعلن أحمد فتحي رحيله عن الأهلي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع إدارة النادي، بعدما ارتدى قميصه لـ12 عاماً.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، عقب قرار لاعبه أحمد فتحي بالرحيل.

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وأضاف تركي آل الشيخ : "أنتم عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت، لكن تلقيت اتصالاً اليوم من رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب".

وواصل: "وضح لي وجهة نظره وتقبلتها، وعشان جمهور الأهلي مايباتش زعلان.. اللي يمشي يمشي نجيب أده 100 مرة"، مشيراً لنجم الفريق أحمد فتحي الذي قرر عدم تجديد عقده مع "القلعة الحمراء".

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد كتب السبت الماضي، على فيس بوك: "لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب.. وأنا وضحت موقفي من أسابيع وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار".