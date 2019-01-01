أولي هونيس يستبعد إجراء صفقات كبرى أخرى

بعد التعاقد مع لوكاس هيرنانديز.. أولي هونيس يتحدث عن ميركاتو بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استبعد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ إجراء صفقات بمبالغ مالية كبيرة خلال هذا الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع لوكاس هيرنانديز.

وكان بايرن ميونيخ قد كسر سقف إنفاقه المعتاد في السنوات الأخيرة بالتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز مقابل 85 مليون يورو.

وبهذا الرقم، أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ والدوري الألماني، وكذلك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال أولي هونيس إن ما سيحدث خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لم يتم الاتفاق عليه كليًا حتى الآن بين الإدارة والمدرب.

وأضاف: "على الرغم من أننا لم نضع جميع النقاط على الأحرف، إلا أنه غالبًا لن تكون هناك تعاقدات كبرى في هذا الصيف"

وتابع: "الفريق يمتلك فوامًا مميزًا ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين من أجل المنافسة على الجانب المحلي والأوروبي، لا نحتاج للكثير من التدعيمات"

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يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد حقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة تواليًا بفوزه اليوم على أينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة