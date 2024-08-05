صورة أربكت عشاق كرة القدم .. لهذا السبب فاز لايلز بسباق 100 متر عدو بدلًا من طومسون!

ما بين كرة القدم وألعاب القوى اختلاف هائل يصنع الفارق!

تابع الملايين من المشاهدين يوم أمس السباق الأقوى والأكثر انتظارًا في رياضة ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024، وهو سباق العدو 100 متر الذي يكشف عن الرجل الأسرع في العالم، وقد حملت المنافسة الشرسة بين المتسابقين في نهايتها صورة أربكت عشاق كرة القدم.

فاز الأمريكي نوح لايلز بالسباق محققًا رقمًا قياسيًا، إذ قطع المسافة في 9.79 ثوانٍ، ليتفوق على الجامايكي كيشان طومسون، ولكن النتيجة لم تُحسم إلا بعد مراجعة دقيقة من الحكام، حيث وصل اللاعبان لخط النهاية بفارق زمني ضئيل جدًا قُدر بأجزاء من الثانية.

الصورة الأخيرة للسباق أظهرت تقدم قدم طومسون على قدم لايلز في خط النهاية، ولذا أحدث إعلان فوز الثاني بالميدالية الذهبية ارتباكًا شديدًا عند عشاق كرة القدم، فقد شبهوا الصورة بتلك الصور المأخوذة من الملاعب الخضراء لحظة احتساب حالات التسلل، إذ يُحتسب التسلل على المهاجم حال كان أي جزء من جسده، يستطيع به تسجيل الهدف، متقدمًا على المدافع، والعكس صحيح، ولذا ظن أولئك أن طومسون يجب أن يُتوج بالذهب كون قدمه متقدمه على منافسه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خبراء ألعاب القوى لم يتركوا جمهور كرة القدم في تلك الحيرة والدهشة كثيرًا، فقد فسروا الأمر باختلاف احتساب الفائز بالسباق في ألعاب القوى عن قوانين التسلل الخاصة بكرة القدم، حيث يُعد صدر اللاعب هو عامل الحسم في ألعاب القوى وليس قدمه أو أي جزء من جسده، وقد فاز لايلز بالسباق لأنه وصل خط النهاية بصدره قبل منافسه.