بعد الخسارة المفاجئة .. لفتة رائعة من سيرخيو راموس تجاه منتخب إسبانيا للكرة النسائية

المنتخب الإسباني للكرة النسائية غادر أولمبياد باريس 2024

كما اعتاد في تلك اللحظات الصعبة، قام سيرخيو راموس بلفتة رائعة تجاه منتخب إسبانيا لكرة القدم النسائية بعد خسارته المفاجئة والصادمة أمام البرازيل في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

إسبانيا كانت قد هزمت البرازيل في دور المجموعات ضمن مسابقة كرة القدم النسائية بهدفين نظيفين، لكن نجمات السامبا ثأرن لتلك الخسارة وهزمن الإسبانيات 4-2 في نصف النهائي، ليتأهل المنتخب لمواجهة أمريكا على الميدالية الذهبية وتكتفي إسبانيا بمنافسة ألمانيا على البرونزية.

الخسارة فتحت أبواب الهجوم والانتقادات على المنتخب الإسباني النسائي، لكن راموس كان الرجل الذي قدم الكثير من الدعم له، مؤكدًا أن الخسارة لا تلغي إنجازات المنتخب السابقة وهي الفوز بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2024.

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إذ كتب عبر منصة إكس "كأس عالم ودوري أمم أوروبا وأسلوب لعب فريد ... مرت 24 ساعة على الخسارة والشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هي أننا، بميدالية أو دونها، فخورون بكم".

يُشار إلى أن راموس غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد انتهاء عقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الماضي، وقد سبق أن تُوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012، بجانب حمله للرقم القياسي الخاص بعدد المباريات الدولية برصيد 180 مباراة.