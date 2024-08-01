بعد إصابة العمود الفقري .. "الأطباق" تقود لاعبة جمباز لاقتناص أول ذهبية أولمبية في تاريخ بلادها!

قصة نجاح ملهمة في أولمبياد باريس 2024..

أهدت الرامية أدريانا روانو، أولى ميدالية ذهبية في تاريخ بلادها جواتيمالا، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد اقتناص المركز الأول في منافسات الرماية للسيدات، في مركز شاتورو للرماية.

وكتبت روانو قصة ملهمة بفوزها بذهبية الأولمبياد، بعد قضت الإصابة على أحلامها لممارسة لعبة الجمباز الفني قبل 13 عامًا، حيث كانت تستعد للمشاركة في بطولة العالم للجمباز عام 2011، من أجل التأهل لأولمبياد لندن، قبل أن تشعر بآلام في الظهر، فيما أظهرت الفحوصات الطبية عن معاناتها من إصابة في ست فقرات في ظهرها.

وقضت أدريانا سنة كاملة مرتدية دعامة، فيما تحدثت الرامية عن إصابتها، قائلًا إنه شعرت باليأس والإحباط، قبل أن تظهر نصيحة طبيبها كطاقة من نور، عندما نصحها بممارسة الرماية، إذا كانت ترغب في ممارسة الرياضة دون تفاقم إصابة ظهرها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشاركت أدريانا كمتطوعة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقالت عن تلك التجربة "قلت لنفسي إذا لم أشارك كلاعبة رياضية، فربما أستطيع أن أكون متطوعة، وقد وضعوني في فريق الرماية، وتمكنت من مشاهدة زملائي في الفريق، ومتابعة المنافسة، وكانت تلك اللحظة التي ألهمتني للتفكير، وقلت حسنًا إذا لم أكن في الجمباز، يمكنني أن أفعلها في الرماية".

وبعد حصولها على المركز 26 في أولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت بعد تأجيل لمدة عام، بسبب جائحة كوفيد 19، تمكنت أدريانا من اقتناص ذهبية باريس 2024، في مسابقة الرماية للصحن، حيث سجلت 45 إصابة من أصل 50، محققة نتيجة قياسية أولمبية، فيما جاءت الإيطالية سيلفانا ستانكو، في المركز الثاني، بعد إصابة 40 هدفًا، بينما حصلت الأسترالية بيني سميث على الميدالية البرونزية.