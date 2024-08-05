Athletics - Olympic Games Paris 2024: Day 7Getty Images Sport
تامر أبو سيدو

"مرتبة للنوم" .. أحدث صيحات بطلات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024

الألعاب الأولمبية الصيفيةالألعاب الأولمبية الصيفية

اللقطات الطريفة والغريبة أصبحت عنوان النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية

تُوجت الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيخ بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن رياضة ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024، ولكن ذلك لم يكن الخبر غير العادي بل ما كانت تفعله خلال محاولاتها المتعددة للقفز.

صاحبة الـ22 عامًا كانت المرشحة الأولى للفوز، فهي بطلة العالم في المسابقة وحاملة الرقم القياسي، ولذا تتويجها بالذهب لم يُثر الدهشة أبدًا، بل ما أثارها هو خلودها للنوم بكل هدوء رغم الضجة المثارة حولها في مضمار الألعاب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفتاة الأوكرانية قدمت للملعب مع "مرتبة نوم" كانت تستخدمها بين القفزات لتنال "غفوة" سريعة استعدادًا للقفزة القادمة، وهو ما لفت أنظار المتابعين عبر السوشيال ميديا والذين تساءلوا عن سر تلك السكينة التي تنام بها رغم أنها في خضم المنافسة على الميدالية الذهبية.

ماهوشيخ لم تُحطم رقمها القياسي ولم تُعادله حتى، بل حققت الذهب بقفزة وصلت إلى 2 متر وهو نفس الرقم الذي حققته منافستها الأسترالية نيكولا أوليسلاجرز لكن بمحاولات أكثر.

الرقم القياسي الذي تحمله ماهوشيخ نفسها هو 2.1 متر وحققته خلال مسابقات الدوري الماسي التي أقيمت في باريس خلال مايو الماضي.

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