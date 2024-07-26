"منع من المشاركة قبل انطلاق الأولمبياد" .. لاعب عربي يسجل أول سقوط في اختبار منشطات باريس 2024

أول ضحية للمنشطات في باريس 2024..

كشفت وكالة الاختبارات الدولية ITA، التابعة للجنة الأولمبية الدولية، عن تسجيل أولى الحالات التي ثبت سقوطها في اختبار المنشطات، قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وتنطلق اليوم (الجمعة)، افتتاحية دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، في حفل مبهر يشهد تقديم الوفود المشاركة عبر قوارب على نهر السين، فيما تقام المنافسات الأولمبية حتى الحادي عشر من أغسطس المُقبل.

وأفادت وكالة ITA أن لاعب الجودو العراقي، سجاد غانم، أظهرت نتائج تحليلة سلبية للمواد المحظورة ميتاندينون وبولدينون، وتم جمع العينة بموجب سلطة الاختبار وإدارة النتائج التابعة للجنة الأولمبية الدولية IOC، فيما تم الإبلاغ عن النتيجة من قِبل مختبر مُعتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في باريس.

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وتلقى سجاد غانم، إخطارًا بنتائج التحليل وإيقافه مؤقتًا لحين حل الأمر، بما يتماشى مع قانون مكافحة المنشطات العالمي، وقواعد مكافحة المنشطات للجنة الأولمبية الدولية، المعمول بها في أولمبياد باريس، ما يعني منع الرياضي من المنافسة أو التدريب أو المشاركة في البطولة الأولمبية، فيما يحق للرياضي الطعن على قرار الإيقاف المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وشهد الحفل إطلاق ألوان علم فرنسا، فور جسر نهر الراين، بشكل مبهر، فيما تم نقل حوالي 7 آلاف رياضي عبر حوالي 85 قاربًا، في عرض عائم بطول 6 كيلومترات، ينطلق من جسر أوسترليتز، ومرورًا بكاتدرائية نوتردام، حتى الوصول بالقرب من برج إيفل.