"المنافسة لم تنسحب" .. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تقرب حلمها في الذهب الأولمبي وتحتفل بالدموع!

جماهير الجزائر أشعلت المباراة..

وسط دعم جماهيري غفير من الجزائريين، نجحت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، باكتساح، في الاقتراب خطوة جديدة نحو تحقيق حلمها في الذهب الأولمبي، بعدما صعدت إلى الدور نصف النهائي من منافسات السيدات تحت 66 كجم، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وحققت خليف فوزًا على منافستها المجرية آنا لوكا هاموري، التي لم تستسلم على غرار الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، والتي اكتفت بعبارة "هذا ليس عدلًا" بعد الانسحاب من مواجهة خليف في دور الـ16 من أولمبياد باريس.

على النقيض، لعبت آنا لوكا هاموري، منافستها أمام إيمان خليف، بصورة طبيعية، فيما حققت الملاكمة الجزائرية، فوزًا كاسحًا، بالنقاط، بعدما حصدت آراء كافة حكام المباراة، خلال الأشواط الثلاثة، بنتائج (5-0) و(5-0) و(5-0).

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وبعد نجاحها في حصد ذهبيتي إفريقيا ودورة ألعاب البحر المتوسط، أصبحت إيمان خليف على موعد مع إنجاز مرتقب في أولمبياد باريس، بعد التأهل إلى نصف النهائي، حيث تضرب موعدًا مع الملاكمة التايلندية جانجايم سوانافينج.

واحتفلت خليف بإنجازها التاريخي بالدموع، بعد أن تعرضت لضغط عالمي كبير خلال الفترة الماضية، حيث لاقت اتهامات واسعة، بالاستناد إلى عدم اجتياز اختبار الأهلية الجنسية، ما أسفر عن استبعادها من بطولة العالم لملاكمة السيدات، في العام الماضي، لترد اللجنة الأولمبية الدولية بالدفاع عن حق الملاكمة الجزائرية في المنافسة، خاصة وأنها شاركت في بطولات دولية للسيدات بصورة طبيعيةبالاستناد إلى عدم اجتياز اختبار الأهلية الجنسية، ما أسفر عن استبعادها من بطولة العالم لملاكمة السيدات، في العام الماضي، لترد اللجنة الأولمبية الدولية بالدفاع عن حق الملاكمة الجزائرية في المنافسة، خاصة وأنها شاركت في بطولات دولية للسيدات بصورة طبيعية.