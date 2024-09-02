لم يرتبط بالأهلي فقط .. موقف أوسيمين "النهائي" من دوري روشن بعد عقوبة نابولي!

قبل ساعات من نهاية الميركاتو السعودي..

يعيش الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق الكرة بنادي نابولي، أيامًا صعبة، بعد تعرضه لعقوبة من إدارة ناديه الإيطالي، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

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أوسيمين، اسم ارتبط كثيرًا بالنادي الأهلي، وبلغ حد المطالبة الجماهيرية في أكثر من مناسبة بإتمام الصفقة، قبل أن يعلن الراقي عن دعم خطوطه الهجومية بالتعاقد مع الإنجليزي إيفان توني، قادمًا من برينتفورد، بعقد لمدة 4 مواسم، بينما بقي موقف النيجيري معلقًا مع نادي الجنوب الإيطالي، علمًا بأن فيكتور كان مرتبطًا أيضًا برغبة جماهير الاتحاد التي دشنت وسمًا للمطالبة بالتعاقد معه عبر منصة (إكس)، وكان أيضًا ضمن المرشحين للرحيل إلى الهلال، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن رحيل فيكتور أوسيمين، إلى الدوري السعودي، قبل ساعات من غلق الميركاتو، غير ممكن، وأن الملف أغلق بشكل نهائي، ولا يوجد أي نادٍ يجري تحركات للحصول على توقيع المهاجم النيجيري.

وبعد انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا، بقي أوسيمين لاعبًا في صفوف نابولي، بعد فشل انتقاله إلى تشيلسي أو أي نادٍ أوروبي كبير، حسب رغبة اللاعب الأولى، فيما أوضح خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، أن إدارة نابولي قررت إبعاد أوسيمين عن قائمة الفريق حتى الفترة الشتوية المُقبلة، وسحب الرقم 9 منه.

ويرتبط أوسيمين (25 عامًا)، بعقد مع نابولي حتى صيف 2026، ولعب المهاجم النيجيري، المتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، دورًا رئيسًا في قيادة فريقه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بموسم 2022-2023، بعد غياب 33 عامًا، فيما قرر المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي، الاعتماد على جهود المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، القادم من صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال المرحلة المُقبلة، بعد معاقبة فيكتور.