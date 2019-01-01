"أوستن أف سي" النادي الـ27 في الدوري الأمريكي للمحترفين

نادي جديد ينضم خلال موسم 2021

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح نادي أوستن أف سي، أجدد المنضمين لصفوف الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، والذي سيبدأ مشاركته الرسمية بدءًا من موسم 2021.

ويعد النادي الجديد رقم 27 في قائمة الأندية المشاركة في الدوري الأمريكي، وسيمثل ولاية تكساس الأمريكية.

وسيدفع النادي 225 مليون يورو من أجل بدء إنشاء ملعب خاص بالنادي بنهاية العام على أن يكون جاهزاً مع بداية مشاركات الفريق بالمسابقة.

رئيس الدوري الأمريكي، دون جاربر، تحدث في المؤتمر الصحفي للإعلان عن النادي الجديد: "أوستن مدينة حضرية مزدهرة وتجسيد لما نعنيه عندما نقول أن الدوري الأمريكي متعدد الجنسيات".

عمدة مدينة أوستن عبر عن سعادته بالانضمام للدوري الأمريكي: "أنه يوم تاريخي لأوستن، الدوري الأمريكي سيكون الدوري الذي سنزرع فيها بذور مدينتنا الجميلة".

وسيشارك فريق سينسيناتي في الموسم المقبل، 2019 بالدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه، يليه كلاً من ناشفيل، وإنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وسيكون النادي الممثل الثالث لمدينة تكساس، في الدوري الأمريكي بعد ناديي أف سي دالاس، هيوستن دينامو.

الجدير بالذكر أن موسم 2019، والذي سيبدأ مارس المقبل، يضم 24 فريقًا، يتنافسون من خلال القسمين الشرقي والغربي، وكل قسم يضم 12 فريقًا يتنافسون على لقب كأس الدوري الأمريكي.