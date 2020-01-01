أوريجي: أتحسن مع كلوب ولا أهتم بأخبار رحيلي

الصحافة تشير إلى رحيل صلاح وأوريجي عن ليفربول.. فكيف رد البلجيكي؟

قال نجم ليفربول ديفوك أوريجي إنه يشعر بالسعادة مع الريدز ولا يهتم بالأخبار التي تتحدث عن احتمالية رحيله خلال الصيف المقبل.

وكانت الصحف الإنجليزية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن احتمالية رحيل كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي عن صفوف ليفربول في الميركاتو المقبل.

ولكن على عكس كل ما قيل، ظهر أوريجي ليؤكد عدم اهتمامه بهذه الأخبار مؤكدًا سعادته مع الريدز ورغبته في مواصلة العمل ليس إلا.

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وقال المهاجم البلجيكي: "أنا في مشروع أريد أن أستمر فيع، ولا أعرف إلى متى ولكنني أشعر بأنني أتقدم للأمام وأحب ذلك، كان من المؤسف أن يتوقف الموسم بسبب فيروس كورونا"

وأضاف: "لحظة هدفي في مرمى توتنهام ستظل خاصة بالنسبة لي، تمكنت من التواصل مع المشجعين عن قرب ورأيت تعابير وجوههم، كان شعورًا خاصًا"

وتابع: "أتعلم من كلوب وأريد مواصلة التعلم منه، لا أعرف إلى متى أريد أن أستمر ولكن ذلك هو شعوري الآن ولا علاقة لي بما يثار حول رحيلي"

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يذكر أن ديفوك أوريجي قد حصل على أدوار أساسية أكثر خلال الموسم الحالي، وذلك بعد دوره الحاسم في العديد من المباريات الموسم الماضي.