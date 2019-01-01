أوروجواي تصل للهدف الـ 400 في كوبا أمريكا

رقم قياسي للسيليستي أمام إكوادور في كوبا أمريكا

وصل منتخب أوروجواي إلى الهدف رقم 400 في بطولة كوبا أمريكا بعد تسجيل نيكولاس لوديرو أول الأهداف أمام إكوادور.

الشوط الأول من مباراة أوروجواي وإكوادور انتهت بتقدم السيليستي بثلاثية نظيفة ليقترب بطل نسخة 2011 من نقاط المباراة الثلاثة.

وأصبح أوروجواي ثالث أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في كوبا أمريكا خلف الأرجنتين (455) والبرازيل (408) وبعد تسجيل الهدفين وصل إلى 402 هدفًا في تاريخه بالبطولة.

400 - Nicolas Lodeiro scored 🇺🇾 's 400th goal in history, with only (455) and (408) reaching this milestone before them. Abundance.#CopaAmerica pic.twitter.com/4nRnbjmTYR — OptaJavier (@OptaJavier) June 16, 2019

كما تمكن إيدنسون كافاني من تدوين اسمه في سجلات مسجلي الأهداف في كوبا أمريكا بإحراز الثاني.

ولم ينجح أوروجواي منذ 60 عامًا في تسجيل ثلاثة أهداف في شوط واحد ببطولة كوبا أمريكا، إذ كانت آخر مرة في 1959 أمام الأرجنتين وانتهت المباراة بخماسية نظيفة.

جدير بالذكر أنّ الفريق السماوي هو الأكثر فوزًا بالبطولة بواقع 15 مرة.



