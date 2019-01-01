مدرب أورلاندو: نحن لسنا غاضبين من ميتشو وسندعمه إذا تعثر

مدرب أورلاندو يتحدث عن ميتشو

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت لفريق أورلاندو بيراتس، الجونب إفريقي، على أن فريقه لا يشعر بأي غضب بعد رحيل المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، الذي تولى تدريب الزمالك مؤقتًا.

مدرب أورلاندو بيرتس قال خلال تصريحات لصحيفة "سويتان لايف" الجنوب إفريقية: "لا يوجد أي مشاعر سيئة ضد أي شحص يرحل، لأن نادينا يسعل للكثير من الأشخاص، وقمنا بتهنئة ميتشو بعد تتويجه بكأس مصر مع الزمالك".

موكوينا تابع: "نحن من نقدم لأي شخص ينجح التهاني، لأنك إذا أصبحت يومًا عنصرًا في أورلاندو بيراتس، ستظل ذلك للأبد".

رولاني أردف: "أي شخص عندما يقوم بشيء جيد نهنئه على ذلك، وإذا تعثر سنوفر له كل الدعم الذي يحتاجه من أجل النجاح".

واختتم مدرب أورلاندو تصريحاته قائلًا: "هذه هي النوعية التي ننتمي لها، ودائمًا نسعى لأن نكون أشخاص طيبين".

ميتشو تولى مهمة تدريب الزمالك، خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس، ليتوج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في النهائي بثلاثة أهداف دون رد.