أورتيجا: كنت أتمرن على هدفي العين في التدريبات

هدف اورتيجا حصل على أفضل هدف في الدوري الإماراتي هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مايكل اورتيجا، لاعب بني ياس أنه كان يتدرب على التسديدة الذي جاء منه هدفه في العين، والذي حصل على أفضل هدف بالموسم في الإمارات.

وحصل الكولومبي مايكل اورتيجا، على جائزة أفضل هدف في الدوري والذي سجله في شباك العين، في حفل الأفضل بالدوري الإماراتي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وقال أورتيجا في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "سعيد بالموسم الذي قدمه بني ياس، أتمنى أن يستمر مستوانا بالتصاعد، وعلى المستوى الشخصي سعيد جداً بهذا الهدف".

وواصل: "سعيد باختيار هدفي الأجمل من وسط 600 هدف تقريباً في الدوري، لقد كنت أحاول التمرن على هذه التسديدات في التدريبات، لقد كانت فكرة مجنونة ولكني قررت تطبيقها".

جائزة أفضل هدف هذا الموسم في دوري الخليج العربي تذهب للاعب بني ياس مايكل أورتيجا ⚽️#جائزة_دوري_الخليج_العربيpic.twitter.com/XH09kYuGhu — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

ويحتل بني ياس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الخامس.