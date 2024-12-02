"ليفربول ليست أفضل مكان في إنجلترا".. حارس مانشستر سيتي: جوارديولا رد عليهم بشكل جيد

ماذا قال أورتيجا؟

سخرت جماهير ليفربول من مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أثناء الفوز (2-0) مساء أمس الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة الرابعة على التوالي في البريميرليج، والسادسة في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات، حيث تعادل مرة واحدة (دون أي انتصار)، علمًا بأنه ابتعد عن ليفربول في سباق الصدارة بفارق 11 نقطة.

ورددت جماهير ليفربول هتافات "سوف يقال (جوارديولا) في الصباح"، ما دفع المدرب الإسباني للرد عليهم برفع 6 من أصابعه (في إشارة لحصوله على لقب البريميرليج 6 مرات مع السيتي).

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وعلق ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي على هتافات جماهير ليفربول، في تصريحات لراديو بي بي سي: "أخبرني شخص ما من قبل أن هذه المنطقة [ليفربول] ربما ليست أفضل جزء في المملكة المتحدة. أعتقد أن المدرب رد بشكل جيد".

وكان جوارديولا قد علق على هتافات جماهير ليفربول: "كل الملاعب تريد إقالتي، ربما هم على حق بسبب النتائج التي نحصل عليها، لم أكن أتوقع ذلك في آنفيلد، لم يفعلوا ذلك عند 1-0، لكن عند 2-0، ربما كان ينبغي عليهم الهتاف (بالإقالة) في الماضي، لكن لا بأس هذا جزء من اللعبة وأتفهمه تمامًا، لدينا معارك مذهلة معًا. أحترمهم".