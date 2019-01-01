شاهد | "دراجون بول" .. الضيف الجديد على جسد أوباميانج!

ما القصة خلف سفر نجم آرسنال إلى برشلونة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سافر بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال إلى مدينة برشلونة الإسبانية عقب انتصار فريقه على تشيلسي في الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

ولم يتعلق هدف الزيارة بكرة القدم، بل بإضافة وشم جديد لجسد اللاعب الجابوني المزدحم بالوشوم الكبيرة.

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إذ أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي على إنستاجرام توجهه لرسام الوشوم الخاص به "أليخاندرو نيكولاس بيرنال" لإضافة وشم جديد على فخد قدمه اليُمنى.

وكما المعتاد، لم يتعلق الوشم الجديد بكرة القدم، بل كان رسمًا من مسلسل الإنمي الياباني "دراجون بول" أو كرة التنين، وتحديدًا لشخصيتي جوكو وجوهان، وهما والد وابنه في السلسلة الشهيرة.

ويحمل جسد مهاجم بوروسيا دورتموند السابق العديد من الوشوم منها وشم لقارة أفريقيا بجناحي طائر على ظهره، ووشم آخر ضخم على صدره لغيوم وأجنحة وجوهرة من الماس بجانب اسم ابنه Curtys.