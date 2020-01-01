أوباميانج: أشعر بحالة سيئة بسبب تضييعي لتأهل أرسنال

أوباميانج يحمل نفسه مسؤولية خروج أرسنال من الدوري الأوروبي

تحدث بيير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال عن حزنه الشديد وشعوره بالأسف على الفرصة التي ضيعها وحرمت أرسنال من التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان أرسنال قد ودع منافسات الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس بعد خسارته إيابًا على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف واحد.

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وعلى الرغم من تسجيله أحد أروع أهداف الموسم على الإطلاق، إلا أن أوباميانج قد أضاع فرصة ذهبية لحسم التأهل في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وحول ذلك، قال أوباميانج إنه يشعر بحالة سيئة وأسف شديد على تلك الفرصة التي كان من الممكن أن يستغلها بشكل أفضل من الذي حدث بالفعل.

وأضاف: "إنه أمر مخيب للآمال للغاية. ماذا يمكنني أن أقول؟ إنها صعبة للغاية. لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى، وفي النهاية لم نحقق ما نريده منها"

وتابع: "أنا لا أعرف كيف ضيعت هذه الفرصة ولا أصدق حتى الآن، كانت في وقت متأخر ولذلك بسوء شديد للغاية، أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث لكنني لا أعرف كيف فاتني هذه الفرصة، لقد كنت متعبا، كان لدي بعض التشنجات ولكن هذا ليس عذرًا"

وأردف: "لقد كانت مباراة صعبة لأنهم لعبوا بشكل مميز وكان من الصعب العثور على الحلول في الثلث الأخير. لقد كانت لعبة صعبة حقًا وصعبة في إيجاد مساحات"

وعلى الرغم من أن المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يؤهل لأمجد الكؤوس الأوروبية، إلا أن أرسنال يحتل الآن المركز التاسع بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد في المركز الخامس.

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يذكر أن الفوز بالدوري الأوروبي كان سيمنح أرسنال بطاقة العبور إلى دوري أبطال أوروبا دون النظر إلى حسابات ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.