أوباميانج: هدف صلاح كان رائعًا، أريد لقب الهداف

اللاعب يتحدث عقب فوز آرسنال على واتفورد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال إعجابه بهدف محمد صلاح هداف ليفربول ضد تشيلسي يوم أمس في الدوري الإنجليزي، لكنه وجه رسالة للجميع مفادها أنه يريد الفوز بلقب هداف البطولة.

وأحرز أوباميانج هدفه الـ18 في الموسم وهدف انتصار آرسنال الوحيد على واتفورد في ختام الجولة الـ34 من البريميرليج، ليبتعد حاليًا بفارق هدف واحد عن سيرخيو أجويرو وصلاح في سباق الهدافين.

اللاعب أبدى سعادته بالفوز والعودة بالنقاط الثلاثة الصعبة والمهمة للفريق في إطار كفاحه للفوز بمقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، مضيفًا "كنا نعلم أن تلك المباريات دومًا صعبة، لكننا قمنا بعمل رائع اليوم وقاتلنا جميعًا للفوز بالمباراة ونجحنا في مهمتنا".

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"كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، وأعتقد أن الجميع يعلم أن هدفنا هذا الموسم هو العودة للمراكز الأربعة الأولى والفوز اليوم مهم جدًا لتحقيق هذا الهدف، وقد نجحنا في إتمام المطلوب منا".

وعن هدفه اليوم والذي استغل به خطأ الحارس بين فوستر، قال لاعب بوروسيا دورتموند السابق "أردت إحراز مثل هذا الهدف منذ مدة طويلة، كنت واثقًا من قدرتي على فعلها، والليلة نجحت في الأمر. كنت واثقًا من نجاحي لأن حراس المرمى لا يتوقعون عودتنا لمهاجمتهم، كان هدفًا جيدًا وأنا أحببته".

وعن سباق الهدافين وإمكانية منافسة صلاح وأجويرو، قال الجابوني "نعم لم لا؟ أشعر بالثقة والسباق مازال متواصل، أعلم أنها معركة صعبة لكني أشعر بالثقة وسأواصل القتال".

أخيرًا عقب مايكل أوين على إعجاب أوباميانج بهدفه قائلًا "لم قد يُحب المهاجمون إحراز مثل هدفك اليوم، فالجميع يُفضل إحراز مثل هدف محمد صلاح أمس"، فأجاب لاعب بوروسيا دورتموند السابق ضاحكًا "نعم، هدف صلاح كان رائعًا، كان خياليًا، لكني أحببت هدفي".