ما هي أهم مباريات التوقف الدولي في اكتوبر 2020؟
لا تحظى فترة التوقف الدولي بحب أغلب عشاق كرة القدم حول العالم، فتظل كرة قدم الأندية هي الأكثر متابعةً وإثارة في نظرهم، إلا أنه وفي الوقت نفسه، يمكن القول بوضوح أن التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2020 سيحظى بعددٍ من المباريات المثيرة على مختلف الأصعدة.
تستعد المنتخبات إلى عدد من الفعاليات المهمة على الصعيد الدولي، مباريات أكتوبر فرصة مواتية لإتمام تلك الاستعدادات والمباريات الرسمية المقرر لها في نوفمبر المقبل، لذلك فستلعب المنتخبات عددًا من المباريات الودية، وهناك على الجانب الآخر بعض المباريات الرسمية.
تصفيات كأس العالم 2022 بالنسبة لقارة أمريكا اللاتينية ستنطلق في هذا التوقف، ومباريات ودية بين منتخبات من مختلف القارات، جنبًا إلى جنب مع مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية التي تُستكمل بعد توقف سبتمبر الماضي.
على مدار الأسبوعين القادمين، سيستمتع عشاق كرة القدم برؤية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع الأرجنتين والبرتغال، وكذلك المنتخبات العربية كمنتخب الجزائر وتونس وغيرها، مع قمم مثيرة متوقعة لن يعكر صفوها سوى غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا.
في هذا التقرير من جول نستعرض معكم أبرز وأهم المباريات التي ستقام في التوقف الدولي أكتوبر 2020.
الاتحاد الدولي يسمح للأندية برفض انضمام اللاعبين للمنتخبات
المباريات الودية
|
المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|ألمانيا - تركيا
|الأربعاء 7 أكتوبر 2020،
20 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD
|راين إنرجي شتاديون
|البرتغال - إسبانيا
|
الأربعاء 7 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|خوسيه ألفالادي
|فرنسا - أوكرانيا
|
الأربعاء 7 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|ستاد دو فرانس
|إنجلترا - ويلز
|الخميس 8 أكتوبر 2020،
21 صفر 1442،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD
|ويمبلي
|توجو - ليبيا
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|المنزة
|تونس - السودان
|الجمعة 9 أكتوبر 2020،
21 صفر 1442
|
beIN Sports HD
|المنزة
|المغرب - السنغال
|الجمعة 9 أكتوبر 2020،
21 صفر 1442،
19:00 المغرب، 20:00 مصر
|beIN Sports HD
|مولاي عبد الله
|الجزائر - نيجيريا
|
الجمعة 9 أكتوبر 2020،
|الأرضية الجزائرية
|ليمانس آرينا
|قطر - غانا
|الإثنين 12 أكتوبر 2020،
24 صفر 1442،
17:00 قطر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD
|لم يحدد بعد
|الإمارات - أوزباكستان
|الإثنين 12 أكتوبر 2020،
24 صفر 1442
|لم يحدد بعد
|لم يحدد بعد
|الجزائر - المكسيك
|الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
25 صفر 1442،
20:00 الجزائر، 21:00 مصر
|الأرضية الجزائرية
|كارس ينس آرينا
|تونس - نيجيريا
|الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
25 صفر 1442،
19:30 تونس، 20:30 مصر
|beIN Sports HD
|ليمانس آرينا
|المغرب - الكونغو
|الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
25 صفر 1442،
19:00 المغرب، 20:00 مصر
|beIN Sports HD
|مولاي عبد الله
تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية
|
المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|تشيلي - أوروجواي
|الجمعة 9 أكتوبر 2020،
22 صفر 1442،
00:45 مصر، 01:45 السعودية
|beIN Sports HD
|سينتينارو
|باراجواي - بيرو
|الجمعة 9 أكتوبر 2020،
22 صفر 1442،
01:30 مصر، 02:30 السعودية
|beIN Sports HD
|ديفينسوريس ديل الشاكو
|الأرجنتين - الإكوادور
|الجمعة 9 أكتوبر 2020،
22 صفر 1442،
02:10 مصر، 03:10 السعودية
|beIN Sports HD
|لا بونبونيرا
|كولومبيا - فنزويلا
|السبت 10 أكتوبر 2020،
23 صفر 1442،
01:30 مصر، 02:30
|beIN Sports HD
|ميتروبوليتانو
|البرازيل - بوليفيا
|السبت 10 أكتوبر 2020،
23 صفر 1442،
02:30 مصر، 03:30 السعودية
|beIN Sports HD
|آرينا كورينثيانز
|بوليفيا - الأرجنتين
|الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
26 صفر 1442،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD
|هيرناندو سيليس
|الإكوادور - أوروجواي
|الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
26 صفر 1442،
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|beIN Sports HD
|لا كاسا بلانكو
|فنزويلا - باراجواي
|الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
27 صفر 1442،
00:00 مصر، 01:00 السعودية
|beIN Sports HD
|ميتروبوليتان الأولمبي
|بيرو - البرازيل
|الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
27 صفر 1442،
02:00 مصر، 03:00 السعودية
|beIN Sports HD
|بيرو الوطني
|تشيلي - كولومبيا
|الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
27 صفر 1442،
02:30 مصر، 03:30 السعودية
|beIN Sports HD
|تشيلي الوطني
تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2021
|
المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|آيسلندا - رومانيا
|الخميس 8 أكتوبر 2020،
21 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD
|لاوجاردالسفولور
|بلغاريا - المجر
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|فاسيل ليفسكي
|البوسنة والهرسك - أيرلندا الشمالية
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|جربافيكا
|سلوفاكيا - جمهورية أيرلندا
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|تيهيلنه بوله
|اسكتلندا - إسرائيل
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|هامبدن بارك
|النرويج - صربيا
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|
beIN Sports HD
|أوليفول
|جورجيا - بيلاروسيا
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|
بوريس بايتشادزه دينامو أرينا
|مقدونيا الشمالية - كوسوفو
|
الخميس 8 أكتوبر 2020،
|
beIN Sports HD
|فيليب الثاني
دوري الأمم الأوروبية
|
المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|إسبانيا - سويسرا
|السبت 10 أكتوبر 2020،
23 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD
|ألفريدو دي ستيفانو
|أوكرانيا - ألمانيا
|
السبت 10 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|أولمبيسكي
|إنجلترا - بلجيكا
|الأحد 11 أكتوبر 2020،
24 صفر 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD
|ويمبلي
|بولندا - إيطاليا
|
الأحد 11 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|بي جي آي آرينا
|فرنسا - البرتغال
|
الأحد 11 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|ستاد دو فرانس
|ألمانيا - سويسرا
|الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
26 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD
|راين إنرجي شتاديون
|أوكرانيا - إسبانيا
|
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|أولمبيسكي
|إيطاليا - هولندا
|الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
27 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD
|سان سيرو
|إنجلترا - الدنمارك
|
الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|ويمبلي
|البرتغال - السويد
|
الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|خوسيه ألفالادي
|كرواتيا - فرنسا
|
الأربعاء 14 أكتوبر 2020،
|beIN Sports HD
|ماكسيمير