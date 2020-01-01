ما هي أهم مباريات التوقف الدولي في اكتوبر 2020؟

في هذا التقرير من جول نتعرف سويًا على أهم مباريات التوقف الدولي في أكتوبر 2020، من مباريات ودية ومباريات ضمن تصفيات كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية..

لا تحظى فترة التوقف الدولي بحب أغلب عشاق كرة القدم حول العالم، فتظل كرة قدم الأندية هي الأكثر متابعةً وإثارة في نظرهم، إلا أنه وفي الوقت نفسه، يمكن القول بوضوح أن التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2020 سيحظى بعددٍ من المباريات المثيرة على مختلف الأصعدة.

تستعد المنتخبات إلى عدد من الفعاليات المهمة على الصعيد الدولي، مباريات أكتوبر فرصة مواتية لإتمام تلك الاستعدادات والمباريات الرسمية المقرر لها في نوفمبر المقبل، لذلك فستلعب المنتخبات عددًا من المباريات الودية، وهناك على الجانب الآخر بعض المباريات الرسمية.

تصفيات كأس العالم 2022 بالنسبة لقارة أمريكا اللاتينية ستنطلق في هذا التوقف، ومباريات ودية بين منتخبات من مختلف القارات، جنبًا إلى جنب مع مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية التي تُستكمل بعد توقف سبتمبر الماضي.

المزيد من الفرق

على مدار الأسبوعين القادمين، سيستمتع عشاق كرة القدم برؤية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع الأرجنتين والبرتغال، وكذلك المنتخبات العربية كمنتخب الجزائر وتونس وغيرها، مع قمم مثيرة متوقعة لن يعكر صفوها سوى غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم أبرز وأهم المباريات التي ستقام في التوقف الدولي أكتوبر 2020.

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المباريات الودية

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألمانيا - تركيا الأربعاء 7 أكتوبر 2020،

20 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD راين إنرجي شتاديون البرتغال - إسبانيا الأربعاء 7 أكتوبر 2020،

20 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD خوسيه ألفالادي فرنسا - أوكرانيا الأربعاء 7 أكتوبر 2020،

20 صفر 1442،

21:10 مصر، 22:10 السعودية beIN Sports HD ستاد دو فرانس إنجلترا - ويلز الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD ويمبلي توجو - ليبيا الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD المنزة تونس - السودان الجمعة 9 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442 beIN Sports HD المنزة المغرب - السنغال الجمعة 9 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

19:00 المغرب، 20:00 مصر beIN Sports HD مولاي عبد الله الجزائر - نيجيريا الجمعة 9 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

19:30 الجزائر، 20:30 مصر الأرضية الجزائرية ليمانس آرينا قطر - غانا الإثنين 12 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

17:00 قطر، 16:00 السعودية beIN Sports HD لم يحدد بعد الإمارات - أوزباكستان الإثنين 12 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442 لم يحدد بعد لم يحدد بعد الجزائر - المكسيك الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

25 صفر 1442،

20:00 الجزائر، 21:00 مصر الأرضية الجزائرية كارس ينس آرينا تونس - نيجيريا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

25 صفر 1442،

19:30 تونس، 20:30 مصر beIN Sports HD ليمانس آرينا المغرب - الكونغو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

25 صفر 1442،

19:00 المغرب، 20:00 مصر beIN Sports HD مولاي عبد الله

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تشيلي - أوروجواي الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

00:45 مصر، 01:45 السعودية beIN Sports HD سينتينارو باراجواي - بيرو الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN Sports HD ديفينسوريس ديل الشاكو الأرجنتين - الإكوادور الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

02:10 مصر، 03:10 السعودية beIN Sports HD لا بونبونيرا كولومبيا - فنزويلا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

01:30 مصر، 02:30 beIN Sports HD ميتروبوليتانو البرازيل - بوليفيا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD آرينا كورينثيانز بوليفيا - الأرجنتين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD هيرناندو سيليس الإكوادور - أوروجواي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD لا كاسا بلانكو فنزويلا - باراجواي الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports HD ميتروبوليتان الأولمبي بيرو - البرازيل الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports HD بيرو الوطني تشيلي - كولومبيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD تشيلي الوطني

تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2021

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب آيسلندا - رومانيا الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD لاوجاردالسفولور بلغاريا - المجر الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD فاسيل ليفسكي البوسنة والهرسك - أيرلندا الشمالية الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD جربافيكا سلوفاكيا - جمهورية أيرلندا الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD تيهيلنه بوله اسكتلندا - إسرائيل الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD هامبدن بارك النرويج - صربيا الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD أوليفول جورجيا - بيلاروسيا الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD بوريس بايتشادزه دينامو أرينا مقدونيا الشمالية - كوسوفو الخميس 8 أكتوبر 2020،

21 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD فيليب الثاني

دوري الأمم الأوروبية