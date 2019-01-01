أهلي جدة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم ساسي الشتاء

ساسي من أفضل المحترفين في الدوري المصري بالموسم الماضي

كشفت نادي أهلي جدة، اليوم السبت، حقيقة المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وربطت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة فرجاني ساسي بالانتقال إلى أهلي جدة ونسبتها إلى رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للراقي بالتعاقد معه.

وكشف أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للكرة بنادي أهلي جدة حقيقة وجود مفاوضات من عدمها مع فرجاني ساسي لضمه.

وقال بامعوضة في تصريحات تلفزيونية لقناة "sbc"، اليوم السبت: "التفاوض مع ساسي لضمه في الشتاء؟.. غير صحيح تمامًا".

وأضاف: "ما يحدث هو اجتهادات صحفية ولا يوجد أي مفاوضات مع ساسي، وكيف نريد ضم صانع ألعاب، وهو لا يشغل هذا المركز؟".

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ويقدم ساسي في الوقت الحالي أداء متراجع إلى حد ما في الفترة الأخيرة مع الزمالك على عكس الموسم الماضي الذي قاد الفريق للتتويج بالبطولات.

وتعادل الزمالك اليوم السبت، مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في زامبيا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.