أهلي جدة يحاول ضم علي معلول ورفع قيمة العرض المادي

معلول يدخل اهتمامات أكثر من ناد عربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أهلي جدة السعودي يسعى للتعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان معلول قد دخل في اهتمامات أكثر من ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسم أكثر من رائع مع القلعة الحمراء.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الأهلي السعودي تواصلت بنظيرتها في النادي المصري من أجل ضم معلول.

وأضافت الصحيفة، أن الحديث حول ضم معلول من أجل تدعيم الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة بعد انتقادات تعرض لها حسين عبدالغني بسبب أدائه.

وطالب الأهلي السعودي نظيره المصري، الرد خلال 72 ساعة من أجل الموافقة أو الرفض بشأن عرض علي معلول خلال الصيف الجاري.

وسيرفع أهلي جدة عرضه لضم معلول، عن العرض الذي قدمه في بداية موسم الانتقالات الصيفي الحالي وتم رفضه من النادي المصري.