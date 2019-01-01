أهلي جدة يحاول ضم علي معلول ورفع قيمة العرض المادي
كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أهلي جدة السعودي يسعى للتعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان معلول قد دخل في اهتمامات أكثر من ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسم أكثر من رائع مع القلعة الحمراء.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الأهلي السعودي تواصلت بنظيرتها في النادي المصري من أجل ضم معلول.
وأضافت الصحيفة، أن الحديث حول ضم معلول من أجل تدعيم الجبهة اليسرى خلال الفترة المقبلة بعد انتقادات تعرض لها حسين عبدالغني بسبب أدائه.
وطالب الأهلي السعودي نظيره المصري، الرد خلال 72 ساعة من أجل الموافقة أو الرفض بشأن عرض علي معلول خلال الصيف الجاري.
وسيرفع أهلي جدة عرضه لضم معلول، عن العرض الذي قدمه في بداية موسم الانتقالات الصيفي الحالي وتم رفضه من النادي المصري.
مواهب شابة صاعدة 👶، نجوم لامعة 🤩 والكثير منتظر من ليون 🚸، موناكو 👑 ومارسيليا🏟.— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2019
الليج 1 تعود من جديد وهذا ما تعدنا به من إثارة، إمتاع وإبهار 📺
👉: https://t.co/l7kaTFSxtP pic.twitter.com/QJsXa52hUS