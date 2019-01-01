هوساوي يأمل في العودة بـ "الضوء الأخضر" من باريس

اللاعب غادر النمسا أمس الأحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غادر معتز هوساوي أمس الأحد معسكر فريقه الأهلي السعودي في النمسا متجهًا إلى فرنسا بهدف الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان المدافع السعودي قد تعرض لوعكة صحية بداية الموسم الماضي مما جعله يخضع لفحوصات طبية أثبتت وجود انسداد في الشريان الرئوي وحاجته للراحة والبعد عن الجهد البدني الكبير والانتظام في العلاج المحدد.

داكوستا والأحمدي ينضمان لمعسكر الاتحاد في دبي

وقد غاب اللاعب عن اللعب مع فريقه طوال الموسم الماضي، وعاد بعد موافقة طبية لإجراء عدد من التدريبات اللياقية في نهاية الموسم الماضي.

وانخرط هوساوي في تدريبات الأهلي الإعدادية للموسم الجديد بشكل طبيعي، والتي انطلقت في يوليو الجاري، وقد تواجد في معسكر النمسا الخارجي وشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه لكنه تجنب اللعب في المباريات الودية بناءً على نصائح معالجيه وبالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي للفريق.

وتوجه اللاعب صاحب الـ27 عامًا إلى فرنسا للخضوع إلى فحوصات طبية جديدة بناءً على طلب طبيبه المعالج المشرف على حالته الصحية منذ بدء الأزمة، ويأمل هوساوي أن يمنحه الطبيب في باريس الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية مع فريقه.