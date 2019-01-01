أنيس البدري: مواجهة مازيمبي هي الأصعب في مشوار الترجي القاري

لاعب الترجي يتحدث كذلك عن قرعة كأس أمم أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أنيس البدري مهاجم الترجي سعادته بتخطي شبيبة قسنطينة والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه حذر من صعوبة المواجهة القادمة أمام مازيمبي واصفًا إياها بالأصعب في مشوار الفريق هذا الموسم.

وكان الترجي قد كرر انتصاره على الفريق الجزائري 3-1 في تونس، بعدما كان قد تفوق 3-2 ذهابًا في الجزائر، ورغم هذا الفوز إلا أن البدري وخلال تصريحاته لموقع كووورة وصف المباراة بالصعبة والمنافس بالمحترم جدًا الذي جاء لتونس لرد الفعل وتحقيق المفاجأة.

وأضاف حول المنافس القادم "مازيمبي فريق قوي ومواجهته ستكون مختلفة تمامًا عن كل المباريات التي خضناها في دوري أبطال أفريقيا حتى الآن، لذا علينا أن نطوي صفحة مباراة قسنطينة ونستعد من الآن لمواجهة الفريق الزامبي".

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أخيرًا أبدى البدري رأيه في قرعة منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا، بقوله "القرعة وضعتنا في مجموعة جيدة بها منتخبات صعبة، وعلينا أن نستعد للحدث كما ينبغي لأننا نأمل الذهاب بعيدًا في هذه البطولة".

"كما سبق وأن ذكرت كل المنتخبات التي سنواجهها في البطولة تفرض الاحترام، لكن منتخب مالي هو الأصعب في مجموعتنا".

يُذكر أن مجموعة تونس ضمت كلًا من مالي وموريتانيا وأنجولا.