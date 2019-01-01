من هو أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الجديد؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارته؟

أنمار الحائلي من عشاق نادي الاتحاد، ويمتلك شعبية كبيرة بين جماهير الأصفر، وهو شاب عاشق لامتلاك السيارات الفاخرة التي تُعتبر هوايته حتى صار تاجر سيارات فارهة، يبلغ من العمر 33 عاماً.

في 6 سنوات وقبل أن يدخل العمل الرسمي في الاتحاد ضخ ما يقارب خمسين مليون ريال ما بين مكافآت وتكفله بصفقات محلية وأجنبية ويشاركه بالدفع صديقه أحمد كعكي نائبه الحالي في مجلس الإدارة.

الحائلي من أعضاء شرف نادي الاتحاد، وهو واحد من الداعمين وبقوة لنادي الاتحاد منذ أكثر من ثمانية أعوام، وهو من عشاق العميد، وأحد جماهيره المخلصين المحبين للنادي.

في 2017 أعلنت الهيئة العامة للرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية عن القرار القاضي بتعيين عضو شرف نادي الاتحاد أنمار الحائلي في منصب رئيس نادي الاتحاد السعودي، وأن هذا التعيين سيستمر لمدة موسم واحد فقط، وقد تولى الحائلي رئاسة النادي خلفاً للرئيس السابق حاتم باعشن، أما عن طريقة اختيار الحائلي للرئاسة فكان من خلال الانتخابات الإلكترونية، حيث حصد أعلى الأصوات خاصة لأنه يعتبر واحد من أبرز وأهم الداعمين للنادي ، فيما ينتظر الجميع ما يقدمه الحائلي بعد هذا المنصب الجديد .

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد

ضم مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد، حتى الآن، 9 أسماء قوية، بينهم الرئيس ونائبه، و7 أعضاء. وفيما يلي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد.. - رئيس مجلس الإدارة: أنمار الحائلي. - نائب رئيس مجلس الإدارة: أحمد كعكي. - أعضاء مجلس الإدارة: إبراهيم بخيت، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، فيصل تركي، عبدالوهاب عابد، أحمد القطب، حسن باروم. العضو المنصب أنمار الحائلي الرئيس المنتخب لنادي الاتحاد أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إبراهيم بخيت عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب ممدوح الحربي عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب لؤي غلاييني عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب فيصل تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب عبدالوهاب عابد عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب أحمد القطب عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب حسن باروم عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من هم الرؤساء السابقين لنادي الاتحاد؟ يعتبر أنمار الحائلي الرئيس رقم 44 في تاريخ النادي، وكان علي سلطان أول رئيس في تاريخ العميد والذي بدأ مشواره نادي 1927، وكان أخرهم لؤي هشام ناظر

الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي رئيساً لمجلس إدارة نادي الاتحاد #انتخابات_نادي_الاتحاد pic.twitter.com/EbICmVGWCs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 18, 2019