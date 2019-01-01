أنشيلوتي يُلمح للعب بـ3 مهاجمين أمام آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا كارلو أنشيلوتي سعيدًا عقب انتصار نابولي على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ33 للدوري الإيطالي، وأحرز خاليدو كوليبالي هدفين وأضاف أركاديوش ميليك الهدف الثالث.

وقال المدرب في تصريحاته عقب المباراة أن الفوز أزال حملًا ثقيلًا عن كاهل اللاعبين، موضحًا أن شعورًا بالقلق والخوف كان ينتاب الفريق ولكنه زال عند هدف أركاديوش ميليك الثاني، وقد وصف الانتصار بأنه دفعة معنوية مهمة ومطلوبة.

وأضاف عن اختيار التشكيل الأساسي "اختيار اللاعبين الـ11 الأساسيين دومًا صعب، وقد كان كذلك اليوم أيضًا. أردت اختيار تشكيل يمتلك الكثير من الشخصية لأني قمت بالكثير من التغييرات أمام إمبولي وكانت النتيجة أننا خسرنا من شخصية الفريق".

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وعن مباراة آرسنال في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي خسر نابولي موقعة الذهاب منها في لندن 2-0، قال المدرب المخضرم "اختيار التشكيل الأساسي لمباراة الخميس سيكون صعبًا، لكن أعتقد أنني سأنجح في الأمر".

"اللعب بثلاثة مهاجمين ممكن. لقد اجلست ميليك على مقاعد البدلاء في بداية الموسم، لكنه يستطيع القيام بأمور عظيمة تضعه في مستوى كبار المهاجمين في أوروبا. لقد فوجئنا بلعب آرسنال بأسلوب الضغط في الذهاب، ولذا لم نتمكن من تطبيق أسلوب لعبنا بالبناء من الخلف، وقد واصلنا محاولة فعل هذا بدلًا من اللجوء للتمريرات الطويلة."

"أداء آرسنال في الشوط الثاني يُشبه أسلوب لعبهم المتوقع هنا في سان باولو، إذ سيعتمدون على الهجمات المرتدة".

أتم "اخترت في الذهاب اللعب بميرتينز وإنسيني معًا لأنهما أسرع من ميليك، لذا أردت أن أستخدم سرعتهما، أعتقد أن مفتاح المباراة يوم الخميس القادم سيكون لعب الكثير من التمريرات العامودية".

يُذكر أن فوز نابولي اليوم أجل حسم يوفنتوس الرسمي للقب الدوري الإيطالي لجولة أخرى، إذ يحتاج الفريق البيانكونيري لنقطة واحدة لإعلان تتويجه رسميًا.