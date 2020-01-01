أنشيلوتي: مواجهة نوريتش؟ أصعب من ليفربول

مدرب إيفرتون يقلل من خطورة ليفربول في ديربي الميرسيسايد

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون، أنّ مواجهة نوريتش سيتي غدًا، الأربعاء، أصعب من لقاء ليفربول يوم الأحد الماضي في ديربي الميرسيسايد.

إيفرتون نجح في تعطيل ليفربول بالتعادل معه سلبيًا، مما يجعل الريدز في حاجة إلى 5 نقاط كاملة لحسم لقب الدوري الإنجليزي بصورة رسمية.

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ولم يحقق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي منذ 1990، كما لم يفز بها ولا مرة في تاريخه منذ مسماها الجديد.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء نوريتش: "المواجهة ستكون صعبة للغاية، بل وبالنسبة لي أصعب من لقاء ليفربول يوم الأحد الماضي".

وتابع: "السبب في ذلك أننا حصلنا على فترة راحة جيدة خلال الفترة الماضية قبل الديربي، أما لقاء نوريتش فهو الثاني لنا خلال هذه الأسبوع. قلة وقت الراحة سوف تضرنا دون شك".

المدرب الإيطالي أكد رضاه عن الشكل البدني للفريق أمام ليفربول، لكنّه يخشى تراجع المستوى البدني للاعبين مع مرور الأسابيع وظهور التأثير السلبي للديربي أمام نوريتش".

واختتم: "لدينا هدف واضح وهو إنهاء الموسم في مركز مؤهل للمشاركة الأوروبية وسوف نقدم كل ما لدينا لأجل تحقيق ذلك. لو نجحنا في التركيز جيدًا خلال المتبقي من الموسم لحققنا الهدف".

جدير بالذكر أنّ إيفرتون يحتل المركز 12 من الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.