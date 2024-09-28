سأشتكيك إلى أنشيلوتي .. رد غريب من مطربة إيطالية على كاسياس!

وكشفت عن صداقتها مع مدرب ريال مدريد!

مزحت المطربة الإيطالية الشهيرة لورا باوزيني مع أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس على هامش ظهورها التلفازي الأخير الذي كشفت فيه عن صداقتها مع مدرب الملكي ومواطنها كارلو أنشيلوتي.

واستضاف البرنامج الإسباني الشهير "إل هورميجيرو" باوزيني للحديث عن أحدث أغانيها، وكشفت أنها تستغل زيارة إسبانيا لمقابلة صديقها أنشيلوتي.

وقالت باوزيني: "عندما أذهب لمنزل صديقي أليخاندرو سانز أقابل صديقي أنشيلوتي هناك وأحظى بوقت رائع، إنه المدرب رقم 1 بالعالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تفوت المطربة الإيطالية أن تعلق على تغريدة لكاسياس عن الحلقة تجاهل فيها ذكر اسمها، وردت كاتبة: "سأشتكيك إلى أنشيلوتي إذا كنت لا أعجبك"، وذلك بعد أن علق على مشاركة الضيوف ومقدم البرنامج وتناسى باوزيني.

يذكر أن باوزيني سبق وكشفت في 2022 عن صداقتها مع مدرب ريال مدريد الحالي، وقالت إنه يشاركها الغناء في بعض الأحيان عندما يلتقيان.