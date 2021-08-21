أنشيلوتي: لا يهمني ما سيحدث مع مبابي.. وقصة رونالدو انتهت

أبرز ما جاء في مؤتمر كارلو أنشيلوتي الصحفي قبل مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني.

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يفكر حاليًا في إمكانية انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى فريقه.

تصريحات أنشيلوتي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفانتي، والتي تقام مساء الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وبالإضافة إلى الحديث عن إمكانية ضم مبابي تحدث أنشيلوتي عن الشائعات التي ربطت البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بالعودة من جديد إلى ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في بداية تصريحاته متحدثًا عن مواجهة ليفانتي: "علينا أن نكرر ما فعلناه ضد ألافيس، من الواضح أنه يتعين علينا تقدم أداء أفضل في الشوط الأول واللعب مزيد من القوة والسرعة، نحن نعمل، وأرى الفريق جيدًا، ويمكننا لعب مباراة جيدة".

وعما إذا كانت غرفة ملابس ريال مدريد تتحدث عن احتمالية قدوم مبابي إلى الفريق، قال المدرب الإيطالي: "الأجواء في غرفة الملابس جيدة للغاية، اللاعبون لديهم الحافز والتركيز على العمل والمباريات، لا يشغلون بالهم بسوق الانتقالات، يتحدثون فقط عن المباريات والاستعداد الجيد لها، هذه حالة جماعية وأتمنى أن نحظى بها لفترة طويلة".

وتحدث أنشيلوتي عن خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات بقوله: نتحدث إلى النادي كل يوم تقريبًا، فكرة النادي عن مستقبل هذا الفريق لم تتغير، الفكرة التي لدي هي نفس فكرة النادي حول المستقبل".

وتطرق مدرب ريال مدريد للحديث عن لاعبيه بقوله: "هذا الفريق بوضعه الحالي يمكنه التنافس على كل شيء، لدينا العديد من النجوم الكبار هنا، لن أذكر جميع الأسماء، لكن لدينا الكثير من اللاعبين الكبار، كورتوا، وناتشو، وألابا، وبنزيما، وهازارد، هذا الفريق يعج بالنجوم، وعلينا العمل سويًا، النجم إذا كان قادرًا على التنافس مع الآخرين يجعل الفريق يفوز بالألقاب".

وعن احتمال إنهاء ريال مدريد لصفقة مبابي خلال الأيام المقبلة قال أنشيلوتي: "لا أعرف ما إذا كان سيصل، لا يهمني ما سيحدث، لدي فريق جيدًا جدًا وقوي جدًا، يجعلونني سعيدًا، وأنا أركز على ذلك، دعونا ننتظر الأيام الأخيرة في السوق، الآن أركز فقط على الفريق الذي أملكه".

وقال أنشيلوتي عن الإصابات في الفريق: "مودريتش لديه مشكلة صغيرة، لكن لا أعرف ما إذا كان سيلعب ضد ريال بيتيس، يمكن أن يحدث ذلك لأنها مشكلة صغيرة، كروس سيكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي، وغدًا يعود كارباخال، إنه قطعة مهمة جدًا بالنسبة لنا".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن الشائعات التي ربطت رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد بقوله: "القضية انتهت لأنه بعد الرد على الشائعات أردت أن أقول إن فكرة المستقبل هي نفسها التي لدي، نحن نتطلع إلى الأمام، الجميع في مدريد يعشق رونالدو، أنا أكثر من أي شخص لأنها ساعدنا على الفوز بالألقاب، وأتمنى له الأفضل".

وعن تجديد عقد كريم بنزيما قال مدرب ريال مدريد: "كريم قطعة أساسية في الفريق، أراه بشخصية أكثر نضجًا واكتمالًا، يسعدني أن أراه يتدرب ويلعب، أنا سعيد بتجديده، وأعتقد أنه يريد حقًا الاستمرار في مدريد، ونحن سعداء بذلك".

واختتم أنشيلوتي المؤتمر الصحفي بالحديث عن حالة البلجيكي إيدين هازاد قائلًا: "إنه يعمل بشكل جيد، ليس في أفضل حالاته بعد، لكنه قريب للغاية، لقد أجرى كل الحصص التدريبية بقتال واضح، لا أرى لاعبًا خائفًا من الدخول في التحامات، بل لاعبًا يريد إظهار جودته".

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