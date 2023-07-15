"تعلمت الدرس من زيدان" .. أنشيلوتي يعلق على تغيير طريقة لعب ريال مدريد

المدرب الإيطالي يتحدث مع بداية استعدادات الموسم الجديد

تحدث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي على هامش انطلاق استعدادات الفريق الملكي للموسم الجديد، وناقش مسألة تغيير طريقة اللعب بعد التعاقدات الجديدة.

وطرح الإعلام المدريدي عدة حلول من أجل إدراج اللاعبين الجدد أمثال جود بيلينجهام، براهيم دياز، وأردا جولر، في تشكيل الملكي مثل التحول إلى طريقة 4-4-2 أو 4-2-3-1 بدلاً من 4-3-3 التقليدية.

وقال الإيطالي للإعلام: "عندما بدأت التدريب كانت أفكاري واضحة ولا أتغير من أجل اللاعبين، مع باجيو مثلاً أراد اللعب كصانع ألعاب ورفضت ورحل".

وأضاف: "كانت غلطة، في يوفنتوس مع زيدان بدأت أدرك أن يجب أن أطوع طرقي على أساس اللاعبين وتعلمت الدرس، ومازلت أتعلم".

وأتبع أنشيلوتي: "من الممكن أن نغير أسلوب اللعب الموسم القادم ولكن لا يجب نسيان أن الطريقة التي لعبنا بها أتت لنا بعديد النجاحات".